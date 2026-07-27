Резонансный эпизод произошёл во время товарищеского матча между французским «Метцем» и нидерландской «Фортуной». Игру обслуживала арбитр-женщина Матильда Демонсэ. Во время матча она получила удар в голову, который повлёк за собой лёгкое сотрясение мозга, сообщает ESPN.

Так, на 39-й минуте матча между футболистами вспыхнула массовая потасовка. Матильда попыталась вмешаться в драку и разнять соперников. Но её намерения не увенчались успехом — девушка получила удар в голову и упала на газон. Это не был акцентированный удар от кого-то из футболистов. Матильда получила удар случайно, в суматохе.

Женщина-арбитр получила удар в голову, когда разнимала драку в матче мужских команд. Видео:

Отмечается, что Демонсэ последние шесть минут первого тайма отработала в роли бокового арбитра, хотя начинала матч как главный судья. После перерыва она уже не вернулась на поле. По окончании матча футболисты извинились перед девушкой за случайный удар.