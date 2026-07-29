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Тоттенхэм — Сидней: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 12:45 29 июля

Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Тоттенхэм» — «Сидней»
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29 июля в 12:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Тоттенхэм» и «Сидней». Игра пройдёт в Сиднее.

Смотретите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 июля 2026, среда. 12:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Перерыв
1 : 0
Сидней
Сидней, Австралия
1:0 Тель – 29'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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