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Ипсвич Таун — Осасуна: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 23:00 29 июля

Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Ипсвич Таун» — «Осасуна»
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29 июля в 23:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Ипсвич Таун» и «Осасуна».

Смотретите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 июля 2026, среда. 21:45 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич, Англия
Окончен
1 : 2
Осасуна
Памплона, Испания
0:1 Аурия – 5'     1:1 Акпом – 54'     1:2 Моро – 82'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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