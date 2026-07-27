Карпин: если бы мы сыграли с Кабо-Верде 0:0, как испанцы, реакцию СМИ угадать несложно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин похвалил сборную Кабо-Верде за выступление на чемпионате мира 2026 года, отметив ничью африканцев с будущим победителем турнира Испанией (0:0) на групповом этапе.

– Самые обученные, управляемые, целостные команды?

– Про Испанию я уже сказал. В качестве дополнения можно отметить, что многие команды не из числа топов рейтинга ФИФА научились грамотно обороняться. Как пример — сборная Кабо-Верде, которую называют главной сенсацией чемпионата мира. Четыре матча, два из которых сухие, ноль поражений в основное время.

В последнее время мы провели немало встреч с командами примерно такого уровня с глубоко насыщенной обороной, выстроенной за счёт низкого блока. Но если бы мы сыграли с Кабо-Верде 0:0, как те же испанцы, возможную реакцию и тон комментариев в российских СМИ угадать несложно, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.