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«Ахмат» объявил об уходе своего футболиста в иранский «Персеполис»

«Ахмат» объявил об уходе своего футболиста в иранский «Персеполис»
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Грозненский «Ахмат» на официальном сайте объявил об уходе Мехди Заре. Футболист продолжит карьеру в составе иранского клуба «Персеполис».

«Ахмат» и «Персеполис» договорились о трансфере защитника Мехди Заре в иранский клуб. 23-летний иранец перешёл в «Ахмат» в июле 2025 года и за год провёл в составе нашей команды 15 матчей в официальных турнирах. Мы благодарим Мехди за работу и желаем ему удачи на новом этапе его карьеры», — написала пресс-служба грозненского клуба.

Напомним, в первом матче нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью с московским «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:1.

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