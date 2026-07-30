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Аякс — Войводина: прямая трансляция матча квалификации Лиги конференций по футболу 2026 начнется в 21:00 30 июля

«Чемпионат» и Okko покажут матч квалификации Лиги конференций «Аякс» — «Войводина»
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Сегодня, 30 июля, в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/2027 между клубами «Аякс» (Нидерланды) и «Войводина» (Сербия). Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В первом матче «Аякс» победил со счётом 4:1.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
0:1 Црномаркович – 40'     1:1 Классен – 44'     2:1 Глух – 53'     3:1 Глух – 58'     4:1 Глух – 71'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027
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