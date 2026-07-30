«Чемпионат» и Okko покажут матч квалификации Лиги конференций «Аякс» — «Войводина»

Сегодня, 30 июля, в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/2027 между клубами «Аякс» (Нидерланды) и «Войводина» (Сербия). Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В первом матче «Аякс» победил со счётом 4:1.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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