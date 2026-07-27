Главный тренер «Машука» назвал предварительную причину пожара на базе клуба

Главный тренер «Машука» Артур Садиров назвал предварительную причину пожара на базе клуба. В результате пожара сгорело почти всё имущество команды.

«Думаю, это замыкание. Так и говорят службы: на третьем этаже базы произошло замыкание. Даже в этом есть большое благо для нас, что именно на третьем этаже загорелось, а не на втором или первом. Потому что у нас на базе остался один футболист, который находится на просмотре в клубе. Час назад я с ним разговаривал на стадионе, приехал его отец.

Слава Всевышнему, что он остался жив, здоров и невредим. Через два дня футболист продолжит свой просмотр в нашей команде. Такое бывает. Самое главное, что обошлось без жертв. Окончательная причина и версия пожара будут подтверждены определёнными службами», — сказал Садиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.