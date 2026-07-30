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Аякс — Войводина: во сколько начало матча квалификации Лиги конференций 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Аякс» — «Войводина»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/2027 между клубами «Аякс» (Нидерланды) и «Войводина» (Сербия). Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
0:1 Црномаркович – 40'     1:1 Классен – 44'     2:1 Глух – 53'     3:1 Глух – 58'     4:1 Глух – 71'    

В первом матче «Аякс» победил со счётом 4:1. В составе амстердамской команды голами отметились Дави Классен, Стивен Бергёйс, Оскар Глух и Мохамед Абдалла.

Победитель пары пройдёт в третий квалификационный раунд Лиги конференций, первые матчи которого пройдут 6 августа.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027
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