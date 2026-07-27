«Бавария» подписывает игрока из чемпионата Гамбии для основы, известны детали — Романо

Мюнхенская «Бавария» договорилась о трансфере 18-летнего центрального полузащитника Бара Сапоко Ндиайе из клуба «Гамбинос Старс», выступающего в чемпионате Гамбии. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, африканец присоединится к немецкой команде на постоянной основе.

По данным источника, соглашение с Ндиайе будет рассчитано до 2031 года. Официальное объявление будет сделано на следующей неделе. Сообщается, что сенегалец присоединится к основной команде мюнхенцев и будет работать под руководством главного тренера Венсана Компани.

Первую половину 2026 года Ндиайе провёл в «Баварии» на правах аренды. В концовке прошлого сезона полузащитник появился на поле в четырёх матчах. Летом Ндиайе принял участие в чемпионате мира — 2026 со сборной Сенегала и принял участие в одной игре.