ЭСК признала правильным решение судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» в Суперкубке

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» в концовке матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.). Игру обслуживал Евгений Буланов.

«Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра. Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: нападающий «Зенита» Александр Соболев ведёт нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды «Спартак» Джику без нарушения правил. Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.