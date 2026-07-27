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ЭСК признала правильным решение судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» в Суперкубке

ЭСК признала правильным решение судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» в Суперкубке
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» в концовке матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.). Игру обслуживал Евгений Буланов.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра. Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: нападающий «Зенита» Александр Соболев ведёт нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды «Спартак» Джику без нарушения правил. Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

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