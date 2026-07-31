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Спортинг — Ноттингем Форест: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 21:45 31 июля

Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Спортинг» — «Ноттингем Форест»
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31 июля в 21:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Спортинг» и «Ноттингем Форест».

Смотретите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 июля 2026, пятница. 21:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
0:1 Жезус – 2'     1:1 Инасиу – 14'     2:1 Думбия – 61'     3:1 Нел – 65'     4:1 Нел – 84'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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