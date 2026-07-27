ЭСК подтвердила судейскую ошибку в матче «Зенит» — «Спартак» в Суперкубке России

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение судьи Евгения Буланова не удалять полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.). Колумбиец во время потасовки схватил за шею соперника, но не был удалён с поля.

«Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Зенита» Вильмара Барриоса. Решение: судья ошибочно не удалил с поля игрока «Зенита» Вильмара Барриоса. Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: футболист «Зенита» Вильмар Барриос в конфликте между игроками в агрессивной манере схватил рукой за шею полузащитника «Спартака» Наиля Умярова. Данное действие было сопряжено с жестокостью, поэтому судье следовало удалить игрока «Зенита», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.