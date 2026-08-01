15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Интер: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 14:30 1 августа

Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Манчестер Сити» — «Интер»
Комментарии

1 августа в 14:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Манчестер Сити» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Кай Так» в Гонконге.

Смотретите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
1 : 3
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мубама – 14'     1:1 Павар – 20'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме
Мареска в «Сити» начинает фактически с нуля. Что и кто останется в клубе после Гвардиолы
Мареска в «Сити» начинает фактически с нуля. Что и кто останется в клубе после Гвардиолы

Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 игроков «Сити»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android