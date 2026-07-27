Канищев: не хотел бы восхвалять Игдисамова в ЦСКА

Российский экс-футболист Александр Канищев оценил игру ЦСКА в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:1).

«ЦСКА очень неплохо выглядел в матче с «Балтикой». Не хотел бы восхвалять Игдисамова. У армейцев уже поставленная игра. За это время сменилось два тренера. А команда продолжает играть в одном ключе. Главное, чтобы у них хватило задора и сил. Эта команда может быть конкурентом в борьбе за высокие места, но не стал бы превозносить роль тренера в этой ситуации. На поле играют футболисты.

Если бы пришёл новый тренер, а мы бы увидели нечто новое, тогда можно было сказать, что специалист прививает новую игру. В прошлом году внутренние раздражители не давали ЦСКА довести сезон до нужного результата. Армейцы — хорошая команда, играют очень симпатично. Это приятно глазу», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.