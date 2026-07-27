Защитник «Родины»: Угальде в «Спартаке» похож на Кейна в «Баварии»
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Защитник «Родины» Артём Сокол оценил нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
«Против нас Угальде цеплялся за мячи, скидывал партнёрам. Современный футбол выглядит так, что привычных форвардов почти не осталось. Может, только Холанд и Кейн. То есть Угальде больше похож на Кейна в «Баварии»: опускается ниже и помогает в розыгрыше. И это самое тяжёлое, что получилось у «Спартака»: они постоянно меняются позициями, против этого очень сложно играть», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».
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