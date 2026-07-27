Защитник «Родины»: Угальде в «Спартаке» похож на Кейна в «Баварии»

Защитник «Родины» Артём Сокол оценил нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

«Против нас Угальде цеплялся за мячи, скидывал партнёрам. Современный футбол выглядит так, что привычных форвардов почти не осталось. Может, только Холанд и Кейн. То есть Угальде больше похож на Кейна в «Баварии»: опускается ниже и помогает в розыгрыше. И это самое тяжёлое, что получилось у «Спартака»: они постоянно меняются позициями, против этого очень сложно играть», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».