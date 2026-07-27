15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Родины»: Угальде в «Спартаке» похож на Кейна в «Баварии»

Защитник «Родины»: Угальде в «Спартаке» похож на Кейна в «Баварии»
Комментарии

Защитник «Родины» Артём Сокол оценил нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Против нас Угальде цеплялся за мячи, скидывал партнёрам. Современный футбол выглядит так, что привычных форвардов почти не осталось. Может, только Холанд и Кейн. То есть Угальде больше похож на Кейна в «Баварии»: опускается ниже и помогает в розыгрыше. И это самое тяжёлое, что получилось у «Спартака»: они постоянно меняются позициями, против этого очень сложно играть», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

Материалы по теме
«Спартак» изящно растерзал новичка РПЛ в дерби! Но главная загадка — как не забил Джику?!
«Спартак» изящно растерзал новичка РПЛ в дерби! Но главная загадка — как не забил Джику?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android