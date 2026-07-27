ЭСК вынесла вердикт по спорному неудалению Соболева в Суперкубке России

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение судьи Евгения Буланова не удалять форварда «Зенита» Александра Соболева в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.). Однако, по мнению представителей ЭСК, арбитр должен был показать игроку жёлтую карточку.

«Момент по обращению ФК «Спартак-Москва». Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Зенита» Александра Соболева. Решение: судья правильно не удалил с поля игрока «Зенита» Александра Соболева. Голосование: единогласно.

Мотивировка: В единоборстве за мяч с игроком «Спартака» Жедсоном Александр Соболев играет в мяч, однако после этого по инерции продолжает движение ногой и совершает безрассудный контакт с ногой соперника без применения чрезмерной силы или жестокости.

Судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение Соболеву за безрассудное поведение, так как он не думал о безопасности соперника», — сказано в решение ЭСК на сайте РФС.