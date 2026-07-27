15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК вынесла вердикт по спорному неудалению Соболева в Суперкубке России

ЭСК вынесла вердикт по спорному неудалению Соболева в Суперкубке России
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение судьи Евгения Буланова не удалять форварда «Зенита» Александра Соболева в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.). Однако, по мнению представителей ЭСК, арбитр должен был показать игроку жёлтую карточку.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Момент по обращению ФК «Спартак-Москва». Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Зенита» Александра Соболева. Решение: судья правильно не удалил с поля игрока «Зенита» Александра Соболева. Голосование: единогласно.

Мотивировка: В единоборстве за мяч с игроком «Спартака» Жедсоном Александр Соболев играет в мяч, однако после этого по инерции продолжает движение ногой и совершает безрассудный контакт с ногой соперника без применения чрезмерной силы или жестокости.

Судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение Соболеву за безрассудное поведение, так как он не думал о безопасности соперника», — сказано в решение ЭСК на сайте РФС.

Материалы по теме
ЭСК подтвердила судейскую ошибку в матче «Зенит» — «Спартак» в Суперкубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android