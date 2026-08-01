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Реал Мадрид — Фиорентина: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 19:00 1 августа

Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Реал» Мадрид — «Фиорентина»
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1 августа в 19:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Реал» Мадрид и «Фиорентина». Игра пройдёт на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте.

Смотретите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 19:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Эндрик – 12'     2:0 Сирия – 24'     2:1 Пикколи – 41'     2:2 Кин – 58'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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