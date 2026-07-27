«Несмотря на счёт, игру лёгкой не назовёшь». Вратарь «Зенита» Адамов — о матче с «Акроном»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился впечатлениями от победы команды над «Акроном» (5:0) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Несмотря на счёт, игру лёгкой не назовёшь. С одной стороны, было жарко, с другой — после таких эмоциональных побед, как в Суперкубке, эмоции немного другие. Тем не менее забили пять, трудно говорить, будто что‑то было плохо.

— «Акрон» тоже забил, но гол был отменён. Как вы оцените этот эпизод?

— Арбитр сказал, что был фол в атаке. В общем, шли на «водопой», уже зная, что гол не засчитан.

— 5:0 — счёт по игре?

— Мы создавали моменты, могли забить ещё больше. Понятно, что «Акрон» тоже создавал опасные ситуации у наших ворот, особенно в первом тайме, когда были штанга и перекладина. И мне тоже приходилось вступать в игру. Но главное, что реализовали своё. А остальное — разберём.

В общем, за последние, наверное, полгода это была самая спокойная победа в плане счёта. И, конечно, хотелось сыграть «на ноль».

— Хорошо начинать чемпионат с такой крупной победы?

— Каждый раз по‑разному складывается. В прошлом сезоне не очень хорошо начали, а закончили хорошо. Так что отталкиваться от результата первого матча нет смысла. Нужно просто идти от игры к игре и стараться не терять очки, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».