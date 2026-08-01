«Чемпионат» и Okko покажут матч «Реала» под руководством Моуринью с «Фиорентиной»

Сегодня, 1 августа, в 19:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Реал» Мадрид, возглавляемым Жозе Моуринью, и «Фиорентина». Игра пройдёт на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: