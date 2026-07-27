Фото: момент, в котором судья ошибочно не удалил Барриоса в матче за Суперкубок России

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос схватил футболиста «Спартака» Наиля Умярова за горло по завершении одного из игровых эпизодов в концовке матча OLIMPBET Суперкубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти — 1:1 (4:2 пен.). Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение судьи встречи Евгения Буланова не удалять полузащитника «Зенита» в этом эпизоде.

Фото: Кадр из трансляции

Потасовка завязалась после того, как форвард сине-бело-голубых Александр Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака».