Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча «Лидс» — «Ливерпуль»

2 августа в 23:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между английскими клубами «Лидс» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго в рамках предсезонного турне по США.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Фанаты «ПСЖ» встретили команду перед игрой с «Ливерпулем»: