«Невозможно заменить». Генич сравнил игроков «Краснодара» Кордобу и Воробьёва

Российский комментатор Константин Генич сравнил нападающих «Краснодара» Джона Кордобу и Дмитрия Воробьёва.

«Кордобу невозможно заменить вообще ни в каком виде. Кто бы там не играл, какого бы нападающего не приобрели. Значение Кордобы для «Краснодара» и структуры игры… Действительно тот самый случай, когда говорят: «Незаменимых нет», а он незаменим. Воробьёв — совершенно других качеств и других функций игрок. Ему надо привыкать к новым партнёрам, «Краснодару» надо привыкать к тому, что любит Воробьёв. Но я просто боюсь представить, если бы не было Воробьёва, кто бы играл? Посмотрим, как Воробьёв адаптируется» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1-м туре Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Краснодар» переиграл «Рубин» со счётом 3:1. Воробьёв вышел в стартовом составе, провёл на поле 80 минут и не отметился результативными действиями. Кордоба восстанавливается после травмы, полученной во время ЧМ-2026.