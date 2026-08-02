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Лидс — Ливерпуль: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 23:00 2 августа

«Чемпионат» и Okko покажут товарищеский матч «Ливерпуля» Ираолы с «Лидсом»
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Сегодня, 2 августа, в 23:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между английскими клубами «Лидс» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго в рамках предсезонного турне по США. С июня главным тренером «Ливерпуля» является Андони Ираола.

Смотретите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
02 августа 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 4
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
1:0 Чемберс – 7'     2:0 Вирц – 40'     2:1 Ааронсон – 60'     2:2 Калверт-Льюин – 71'     2:3 Лонгстафф – 73'     2:4 Калверт-Льюин – 85'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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