Тренер Пятибратов ответил, будет ли «Краснодар» бороться за чемпионство в новом сезоне

Российский тренер Дмитрий Пятибратов прокомментировал победу «Краснодара» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Рубином» (3:1).

— В сослагательном наклонении рассуждать не любим, но «Краснодару» сильно помогло раннее удаление «Рубина»?

— Конечно, когда такая команда в начале получает «+1», это определяет. Здесь всё закономерно, хотя «Рубин» до удаления смотрелся очень солидно.

— Без Сперцяна, Кордобы, Са и Ленини, который вышел в самом конце, всё равно узнаваемый «Краснодар»?

— Конечно. Это почерк Галицкого, почерк Мусаева. Без Кордобы будет очень сложно, если уйдёт, но есть Воробьёв. «Краснодар» и в этом составе будет бороться за чемпионство.

— Воробьёву сколько надо времени, чтобы полностью вписаться?

— А зачем ему время? Он что, не знает свои возможности, или его возможности не знают? Футболист высокой квалификации — куда открываться в недодачу и бежать за спину знает. А снаряды ему будут подносить, — приводит слова Пятибратова Rusfootball.