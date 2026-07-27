Карпин высказался о выступлении Месси на чемпионате мира — 2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выступлении форварда Лионеля Месси за национальную команду Аргентины на чемпионате мира 2026 года. В финале мирового первенства сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1.

«Не готов сказать, что открыл для себя новые имена. Но тут опять стоит иметь в виду разницу между взглядом на игру в футбол болельщика и профессионального тренера.

Откровением лично для меня стал Месси, который в свои 39 лет продолжает показывать футбол, который недоступен игрокам, находящимся в расцвете сил. Если вообще кому-либо доступен. Столь высокое место Аргентины — его безусловная заслуга», — приводит слова Карпина сайт РФС.

На ЧМ-2026 Месси провёл восемь матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.