«Команда практически без слабых мест». Тренер Дмитрий Пятибратов — об «Ахмате»

Российский тренер Дмитрий Пятибратов поделился впечатлениями от ничьей между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:1) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

— «Локомотив» по всем статьям уступал «Ахмату» и в конце всё же не выдержал давления. Как всё это можно объяснить?

— Можно объяснить тем, что «Ахмат» превосходно провёл трансферную кампанию, и Станислав Саламович прекрасно знает возможности своих игроков. Он принимал команду по ходу прошлого чемпионата, а сейчас полноценно готовил. Планомерно увёз в Сербию, чтобы работать в закрытом режиме, ничто не отвлекало. Будут в первую пятёрку влезать. Команда практически без слабых мест. Черчесов пришёл не за 10-е места бороться. По ходу чемпионата будет ещё большее усиление. Вообще могут попасть в призы.

— Как вам новобранец Жулио Ромау, который за «Ференцварош» почти не играл, а здесь сразу провёл 90 минут?

— Сразу видно качество. Игрок стабильный, понятный, для «Ахмата» это хороший трансфер.

— У «Локомотива» сзади «пожар» без Монтеса на втором этаже, согласитесь?

— Не то, что «пожар», но пропадает баланс. То же самое в атаке с уходом Воробьёва.

— Правильно ли ставить Бакаева на позицию, где его скорость практически не работает?

— Не надо давать категоричных оценок после одной игры. Какой-то поиск продолжается. Не зря Галактионов после матча сказал: ждём усиления, но пока его нет. Выжимает, что есть из внутренних ресурсов. А их явно недостаточно. «Локомотив» не впечатлил, — приводит слова Пятибратова Rusfootball.