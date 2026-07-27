Веденеев: «Спартаку» нужен центрфорвард — без него они не смогут выигрывать в каждом матче

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев высказался о необходимости усиления линии нападения в московском «Спартаке».

«Если «Спартак» усилится, тогда будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото. Им очень нужен центрфорвард. Они уже много лет его ищут и никак не могут найти. В нынешнем составе они не смогут выигрывать в каждом матче. Нужен столб — высокий, мощный парень», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В 1-м туре Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Спартак» разгромил «Родину» со счётом 3:0.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» 2 августа.