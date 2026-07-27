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Неймар самовольно покинул базу «Сантоса» после матча, в котором сделал дубль — Globo

Неймар самовольно покинул базу «Сантоса» после матча, в котором сделал дубль — Globo
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Нападающий «Сантоса» Неймар самовольно покинул базу «Сантоса» после матча «Шапекоэнсе» (2:2), в котором футболист оформил дубль. Форвард уехал, пропустив тренировку, сообщает Globo.

Бразилия — Серия А . 20-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
2 : 2
Шапекоэнсе
Шапеко
1:0 Неймар – 36'     1:1 Marcinho – 52'     1:2 Ananias – 62'     2:2 Неймар – 89'    

Неймар приехал на базу «Сантоса», но покинул её после того, как сфотографировался и выпил кофе. Форвард не принимал участия в восстановительной тренировке для игроков стартового состава, что не было частью плана тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард повздорил в раздевалке с партнёрами по команде, один из которых забил автогол во встрече с «Шапекоэнсе». Впоследствии Неймар опроверг конфликт с одноклубниками.

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