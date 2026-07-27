Веденеев: с «Зенитом» «Акрон» играл как нидерландцы и шведы на чемпионате мира
Поделиться
Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев сравнил матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и сине-бело-голубыми (0:5) со встречей чемпионата мира — 2026 с участием сборных Нидерландов и Швеции (5:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7' 0:2 Соболев – 18' 0:3 Мантуан – 34' 0:4 Джон – 78' 0:5 Аугусто – 84'
«Футболисты «Акрона» сами себе «привезли» первый гол — потеряли мяч в своей штрафной. Было удивительно, что они не оборонялись большими силами, потому что против «Зенита» все команды стоят у своих ворот. «Акрон» пытался играть как нидерландцы и шведы на чемпионате мира. У них были моменты, но они их не реализовали. А «Зенит» имел намного больше моментов, поэтому забил пять», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Комментарии
- 27 июля 2026
-
18:35
-
18:29
-
18:27
-
18:20
-
18:03
-
17:55
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:26
-
17:23
-
17:09
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:55
-
16:49
-
16:47
-
16:41
-
16:25
-
16:25
-
16:20
-
16:05
-
16:04
-
15:40
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:35
-
14:32
-
14:20
-
14:17