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Веденеев: с «Зенитом» «Акрон» играл как нидерландцы и шведы на чемпионате мира

Веденеев: с «Зенитом» «Акрон» играл как нидерландцы и шведы на чемпионате мира
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Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев сравнил матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и сине-бело-голубыми (0:5) со встречей чемпионата мира — 2026 с участием сборных Нидерландов и Швеции (5:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Футболисты «Акрона» сами себе «привезли» первый гол — потеряли мяч в своей штрафной. Было удивительно, что они не оборонялись большими силами, потому что против «Зенита» все команды стоят у своих ворот. «Акрон» пытался играть как нидерландцы и шведы на чемпионате мира. У них были моменты, но они их не реализовали. А «Зенит» имел намного больше моментов, поэтому забил пять», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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