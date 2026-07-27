Веденеев: с «Зенитом» «Акрон» играл как нидерландцы и шведы на чемпионате мира

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев сравнил матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и сине-бело-голубыми (0:5) со встречей чемпионата мира — 2026 с участием сборных Нидерландов и Швеции (5:1).

«Футболисты «Акрона» сами себе «привезли» первый гол — потеряли мяч в своей штрафной. Было удивительно, что они не оборонялись большими силами, потому что против «Зенита» все команды стоят у своих ворот. «Акрон» пытался играть как нидерландцы и шведы на чемпионате мира. У них были моменты, но они их не реализовали. А «Зенит» имел намного больше моментов, поэтому забил пять», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.