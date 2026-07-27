Сергей Веденеев оценил шансы нападающего «Зенита» Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев оценил шансы нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева стать лучшим бомбардиром Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

«Насколько это реально, будем судить игр через 10. К октябрю-ноябрю будет понятно, когда все команды наберут форму, когда «Зенит» сыграет против «Спартака», «Краснодара», ЦСКА. Интересно, как Соболев будет играть с сильными командами. У него не больше шансов стать лучшим бомбардиром, чем у других», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В 1-м туре чемпионата России Соболев оформил дубль в матче с «Акроном».