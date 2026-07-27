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Матвей Кисляк опубликовал пост на тему дня рождения. Игроку исполнился 21 год

Матвей Кисляк опубликовал пост на тему дня рождения. Игроку исполнился 21 год
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк в телеграм-канале опубликовал пост на тему своего дня рождения. 26 июля футболисту исполнился 21 год.

«Всем привет! Вижу ваши сообщения, всем спасибо большое за поздравления, очень приятно читать пожелания!

Вчерашний день провёл замечательно — в кругу близких, а сегодня уже поздравила команда, мы начали подготовку к следующему туру.

Будем ждать вас 1 августа на стадионе!» — сказано в публикации Кисляка.

В следующем туре армейцы примут на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» «Крылья Советов», эта игра состоится 1 августа. В 1-м туре армейцы переиграли «Балтику» (2:1).

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