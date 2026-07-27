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Стал известен автор лучшего гола на ЧМ-2026

Стал известен автор лучшего гола на ЧМ-2026
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Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал стал автором лучшего гола на чемпионате мира 2026 года по мнению болельщиков, сообщает пресс-служба ФИФА.

В матче 1/16 финала чемпионата мира между сборными Кабо-Верде и Аргентины, африканская команда уступила в дополнительное время со счётом 2:3, а футболист отличился на 103-й минуте, убрав на замахе полузащитника Алексиса Мак Аллистера и закрутив мяч в верхний угол ворот голкипера Эмилиано Мартинеса.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

В голосовании Кабрал обошёл Элдора Шомуродова (Узбекистан) и Вильсона Изидора (Гаити), занявших второе и третье места. Также на награду претендовали Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Джуд Беллингем (Англия) и Ферран Торрес (Испания).

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