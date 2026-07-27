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КАМАЗ — Ротор: стартовые составы команд на матч 3-го тура Первой лиги 2026/2027

«КАМАЗ» — «Ротор»: стартовые составы команд на матч 3-го тура Первой лиги
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Сегодня, 27 июля, состоится заключительный матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встретятся «КАМАЗ» из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». Игра пройдёт на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра выступит Роман Сафьян из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
27 июля 2026, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
1-й тайм
0 : 0
Ротор
Волгоград

Стартовые составы команд.

«КАМАЗ»: Замерец, Аюкин, Тоневицкий, Ткачук, Мануйлов, Защепкин, Долгополов, Шавель, Мосейчук, Султонов, Воронин.

«Ротор»: Чагров, Поярков, Эмерсон, Данилкин, Юдинцев, Умников, Трошечкин, Аюпов, Симонян, Алиев, Эльдарушев.

В двух стартовых турах нового сезона Первой лиги «Ротор» набрал три очка. Волгоградцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. «КАМАЗ» занимает предпоследнее, 17-е место. Команда потерпела два поражения в двух первых играх.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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