«КАМАЗ» — «Ротор»: Эльдарушев вывел гостей вперёд на 11-й минуте

В эти минуты идёт заключительный матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играют «КАМАЗ» из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». Встреча проходит на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра выступает Роман Сафьян из Москвы. На данный момент счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте Абу-Саид Эльдарушев реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

В двух стартовых турах нового сезона Первой лиги «Ротор» набрал три очка. Волгоградцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. «КАМАЗ» занимает предпоследнее, 17-е место. Команда потерпела два поражения в двух первых играх.