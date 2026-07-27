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КАМАЗ — Ротор: Абу-Саид Эльдарушев вывел гостей вперёд на 11-й минуте в матче 3-го тура Первой лиги 2026/2027

«КАМАЗ» — «Ротор»: Эльдарушев вывел гостей вперёд на 11-й минуте
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В эти минуты идёт заключительный матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором играют «КАМАЗ» из Набережных Челнов и волгоградский «Ротор». Встреча проходит на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра выступает Роман Сафьян из Москвы. На данный момент счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
27 июля 2026, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
2-й тайм
0 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Эльдарушев – 11'     0:2 Симонян – 54'    

На 11-й минуте Абу-Саид Эльдарушев реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

В двух стартовых турах нового сезона Первой лиги «Ротор» набрал три очка. Волгоградцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. «КАМАЗ» занимает предпоследнее, 17-е место. Команда потерпела два поражения в двух первых играх.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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