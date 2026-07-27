15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин оценил работу VAR на чемпионате мира 2026 года

Валерий Карпин оценил работу VAR на чемпионате мира 2026 года
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил работу VAR на чемпионате мира 2026 года.

«Всё познается в сравнении. То, что VAR на чемпионате мира работал быстрее, чем в РПЛ, было заметно. Не оцениваю сейчас качество, потому что было много разного — исключительно скорость принятия решений. Но это вопрос скорее ресурсов и технологий», — приводит слова Карпина сайт РФС.

Чемпионат мира по футболу — 2026 прошёл в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале первенства планеты 2026 года испанская национальная команда встречалась с Аргентиной. Основное время игры закончилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время европейская команда забила победный гол (1:0).

Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026
Материалы по теме
Карпин высказался о выступлении Месси на чемпионате мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android