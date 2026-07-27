Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил работу VAR на чемпионате мира 2026 года.

«Всё познается в сравнении. То, что VAR на чемпионате мира работал быстрее, чем в РПЛ, было заметно. Не оцениваю сейчас качество, потому что было много разного — исключительно скорость принятия решений. Но это вопрос скорее ресурсов и технологий», — приводит слова Карпина сайт РФС.

Чемпионат мира по футболу — 2026 прошёл в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале первенства планеты 2026 года испанская национальная команда встречалась с Аргентиной. Основное время игры закончилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время европейская команда забила победный гол (1:0).