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«Двоякое впечатление». Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Родина»

«Двоякое впечатление». Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» — «Родина»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Родина» (3:0). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Двоякое впечатление от Шафеева. Дал побороться, с перебором даже. Но футболисты это приняли. Руками размахивали, однако на этом всё и закончилось. Возможно, это связано с тем, что «Спартак» понимал — голы будут.

Самый сложный момент — на 27-й минуте, где Шафеев ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Спартака». В динамике с общей камеры это действительно фол. Дальше смотрим, куда идёт мяч. А он ушёл вправо. Понятно, что Маркиньос сыграл в мяч, а потом уже Максименко начал падать. Правильно сработал VAR в лице Кукуяна, и Шафеев отменил 11-метровый. Ничего страшного, оценка тут не снижается.

На 14-й минуте Шафеев не показал жёлтую Фищенко за неуважение к игре. Игрок «Родины» очевидно и длительно задерживал соперника. Умяров от недовольства начал размахивать руками и чудом промахнулся мимо лица Фищенко. И это важный момент в плане управления игрой и планки единоборств, которую Шафеев выбрал. Если бы Умяров попал, это была бы красная карточка. И деваться арбитру было бы некуда.

На 64-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Родины». Барко упал в штрафной и схватился за ногу. Но они с защитником шли к мячу, никакого нарушения там не было. Акцентированного удара нет, оба сбоку от мяча. Если посмотреть повтор, ещё непонятно, кто инициатор контакта. И верно здесь не вмешался VAR.

Что касается попадания мяча в руку Умярова в штрафной, он боролся с нападающим, тот очевидно нарушал правила, тянул Наиля на себя. Руку игрок «Спартака» выставил для баланса, мяч попал в неё от земли. Это не 11-метровый, но лучшим решением было бы назначить штрафной в пользу «Спартака». Так было бы проще, можно было бы сразу забыть об этом моменте. Все поняли, что это ненаказуемая рука. Но важно было подчеркнуть, почему она оказалась в таком положении. А оказалась она там из-за влияния нападающего», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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«Попади Умяров по лицу — арбитру было бы некуда деваться». Разбор судейства в 1-м туре РПЛ
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