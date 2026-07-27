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Арбитр Федотов оценил дебют самого молодого судьи в истории РПЛ

Арбитр Федотов оценил дебют самого молодого судьи в истории РПЛ
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о дебюте 24-летнего рефери Матвея Заики в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Судья отработал на матче, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» (0:0). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Крылья Советов
Самара

«Матвей Заика — дебютант, самый молодой арбитр в истории РПЛ. Большая заслуга департамента, что они правильно подобрали ему матч. Дали игру в Москве, чтобы посмотреть на него. Это раньше начальство на трибуне воспринималось как приговор. Сейчас всё иначе: когда руководство на стадионе, арбитрам поспокойнее. И это тоже плюс нынешнему руководству.

Заика отработал хорошо, спокойно. Где-то немного понервничал, но это нормально. «Крылья» пытались поднадавить, но потом поняли, что парень разбирается. Футболисты всё приняли, не стали брать за горло молодого парня. Хороший дебют, так и надо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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