Арбитр Федотов оценил дебют самого молодого судьи в истории РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о дебюте 24-летнего рефери Матвея Заики в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Судья отработал на матче, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» (0:0). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Матвей Заика — дебютант, самый молодой арбитр в истории РПЛ. Большая заслуга департамента, что они правильно подобрали ему матч. Дали игру в Москве, чтобы посмотреть на него. Это раньше начальство на трибуне воспринималось как приговор. Сейчас всё иначе: когда руководство на стадионе, арбитрам поспокойнее. И это тоже плюс нынешнему руководству.

Заика отработал хорошо, спокойно. Где-то немного понервничал, но это нормально. «Крылья» пытались поднадавить, но потом поняли, что парень разбирается. Футболисты всё приняли, не стали брать за горло молодого парня. Хороший дебют, так и надо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.