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«Урал» подписал контракт с центральным нападающим из Франции

«Урал» подписал контракт с центральным нападающим из Франции
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Екатеринбургский «Урал» подписал контракт с 28-летним французским центральным нападающим Бертраном Фуррье.

«Бертран, добро пожаловать в Екатеринбург!» — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Урала».

Фуррье родился 5 августа 1997 года в Дуале, Камерун. Рост форварда — 188 см. Воспитанник академии «Марселя» выступал за французские клубы «Мартиг», «Обань», «Ле Пюи», «Мулен-Изер» и «Тулон». В 2024 году перешёл в болгарский «Септември» из Софии.

За болгарский клуб провёл 68 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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