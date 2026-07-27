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«Негодовать тут не надо». Арбитр Федотов — о моменте с Гонду в матче ЦСКА и «Балтики»

«Негодовать тут не надо». Арбитр Федотов — о моменте с Гонду в матче ЦСКА и «Балтики»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил момент с попаданием мяча в руку форварду ЦСКА Лусиано Гонду в своей штрафной площади на 59-й минуте матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между армейцами и «Балтикой». Победу в этой встрече одержали красно-синие со счётом 2:1. Встречу обслуживал Иван Абросимов.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«На 59-й минуте Абросимов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Балтики» после просмотра повтора из-за игры рукой. Многие не поняли этого момента. Мяч очевидным образом попал в руку [Лусиано] Гонду, именно ей он себе подыграл, а дальше уже последовала наказуемая рука у игрока «Балтики», за которую положен 11-метровый. Арбитры поступили абсолютно правильно, но люди говорят, что правила сейчас для всех равны. Они путают, что можно в атаке и что можно в защите. Неважно, что мяч отскочил от бедра — Гонду получил преимущество и пробил по воротам. Когда гол забивается сразу, всем понятно, что это рука. Но здесь ведь также потенциальный гол. Негодовать тут не надо, мне эти эмоции непонятны. VAR в лице Буланова сработал очень хорошо, провели всё по протоколу: показали сначала руку у «Балтики», а потом — у Гонду. Абросимов разобрался. Мне было бы непонятно, если бы он назначил 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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