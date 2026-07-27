Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Рубин» — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу рефери в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались казанский «Рубин» и «Краснодар» (1:3). Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного судьи выступил Артём Чистяков.

«Тоже сложный матч. В моменте на 17-й минуте Чистяков не мог увидеть, что Рожков попал Боселли по лицу — обзор перекрывал игрок «Краснодара». Позиция у арбитра была верная, он уходил в атаку, смотрел на мяч, который находился левее от единоборства. Резервному обзор перекрывал игрок «Рубина», он тоже увидеть не мог. VAR в лице Казарцева правильно вмешался. Повторы показали такие себе, но понять по ним что-то можно. Плюс, когда Чистяков подошёл к Боселли, думаю, он сразу понял, на что смотреть. Была амплитуда, это красная карточка. Хорошая работа Казарцева, вопросы только к повторам.

После отмены гола в ворота «Рубина» на 49-й минуте показали только один повтор — с офсайдной камеры. Хотелось бы посмотреть ракурс из-за ворот «Рубина», чтобы понять, насколько перекрывал или не перекрывал Воробьёв обзор вратарю. Но основное здесь — его вмешательство в эпизод, когда он врезался в защитника. Коммуникация между Чистяковым и вторым ассистентом была. Приняли верное решение и отменили гол.

Тяжёлая, но хорошая работа Чистякова. Довольно сложный матч, базовая оценка — 8,5. Но так как ходил к монитору, она не может быть выше 8,4», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.