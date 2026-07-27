«Наблюдаю странную тишину». Арбитр Федотов — о реакции на судейство в 1-м туре РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением об общем уровне судейства в матчах 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

«Начало положено — и очень хорошее. Оценки у всех положительные, ни одной отрицательной. VAR отработал хорошо, на уровне. Где нужно было вмешиваться — вмешивались, где не было явных ошибок — не вмешивались.

Но наблюдаю странную тишину. Никто не говорит, что тур прошёл замечательно, что судьи молодцы. Это печально, о таком надо говорить, освещать. Департамент провёл хорошую работу перед сезоном. Значит, что-то Милорад Мажич привёз из Америки, нужное взял, ненужное выкинул, арбитрам в головы это вложили. По статистике, при хорошем начале можно ожидать ошибочных решений начиная с 4-5-го туров. Но надеюсь, что департамент продолжит в том же духе. Назначения были грамотные, ребята справились с открытием сезона на 100%», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.