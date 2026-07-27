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В CAS подтвердили получение иска от «Ахмата» по делу о запрете на трансферы

В CAS подтвердили получение иска от «Ахмата» по делу о запрете на трансферы
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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация получила иск от «Ахмата» на международный запрет на регистрацию новичков.

«В данный момент стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание запланировано, оно появится в списке назначенных слушаний, который обновляется раз в две недели», — приводит сообщение пресс-службы CAS ТАСС.

14 июля Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на грозненский «Ахмат».
В 1-м туре Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

В следующем туре грозненцы сыграют со «Спартаком» 2 августа.

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