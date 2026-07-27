В CAS подтвердили получение иска от «Ахмата» по делу о запрете на трансферы

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация получила иск от «Ахмата» на международный запрет на регистрацию новичков.

«В данный момент стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание запланировано, оно появится в списке назначенных слушаний, который обновляется раз в две недели», — приводит сообщение пресс-службы CAS ТАСС.

14 июля Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на грозненский «Ахмат».

В 1-м туре Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

В следующем туре грозненцы сыграют со «Спартаком» 2 августа.