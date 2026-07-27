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Финский политик прокомментировал ситуацию с критикой Пирло из-за связей с Россией

Финский политик прокомментировал ситуацию с критикой Пирло из-за связей с Россией
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Финский политик Армандо Мема в критической форме высказался о ситуации с неназначением итальянского тренера Андреа Пирло на пост наставника национальной команды из-за связей с Россией.

«Случай с Пирло в Италии — это случай коллективного психического расстройства и беспрецедентной русофобии», — написал Мема на своей странице в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник был главным претендентом на вакантную должность наставника сборной Италии, но его кандидатура была отвергнута из-за контракта с российской букмекерской компанией. Сам Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.

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