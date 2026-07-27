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Игрок ЦСКА Кармо высказался об особенностях рабочего процесса под руководством Игдисамова

Игрок ЦСКА Кармо высказался об особенностях рабочего процесса под руководством Игдисамова
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Нападающий ЦСКА Энрике Кармо рассказал, что изменилось в команде в плане дисциплины и распорядка дня под руководством главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова.

— Какие новые правила теперь в команде?
— Например, появилось чёткое расписание в плане прибытия на приём пищи в ресторан, на собрания и теоретические занятия. Члены тренерского штаба очень пунктуальны и щепетильны в этих вопросах. Все приходят вовремя или даже заранее. Такой подход сразу бросается в глаза, это очень важно для команды, — сказал Кармо в эфире «Матч Премьер».

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги армейцы переиграли «Балтику» (2:1). В следующем туре красно-синие примут на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» «Крылья Советов», эта игра состоится 1 августа.

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