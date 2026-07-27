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«Барселона» рассматривает нападающего из АПЛ в качестве альтернативы Альваресу — Романо

«Барселона» рассматривает нападающего из АПЛ в качестве альтернативы Альваресу — Романо
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«Барселона» рассматривает нападающего «Борнмута» Эли Крупи как альтернативный вариант усиления команды на тот случай, если не получится приобрести у «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отмечается, что «Манчестер Сити» в этом месяце также делал запрос по Крупи. «Борнмут» не планирует продавать футболиста и хочет сохранить его в команде.

В прошедшем сезоне Эли Крупи провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 70 млн. Срок действия контракта футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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