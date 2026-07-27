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Мбаппе сохранит капитанскую повязку в сборной Франции при тренере Зидане — Le Parisien

Мбаппе сохранит капитанскую повязку в сборной Франции при тренере Зидане — Le Parisien
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сохранит капитанскую повязку в национальной команде при новом главном тренере Зинедине Зидане, сообщает Le Parisien.

Сообщается, что этот факт не вызывает сомнений, так как Зидан и Мбаппе давно знакомы и уважают друг друга.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции (FFF) планирует сообщить о подписании контракта с Зинедином Зиданом во вторник, 28 июля.

Мбаппе провёл за сборную Франции 106 матчей во всех турнирах, в которых отметился 66 забитыми мячами. Футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, прошедшего в США, Канаде и Мексике, забив 10 мячей.

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