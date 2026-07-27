Анатолий Бышовец ответил, есть ли у него желание вернуться к тренерской работе

Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец ответил, скучает ли он по тренерской работе.

— Играть легче, чем тренировать. Я знал, как побеждать. За счёт чего и кого.

— Вы тоскуете по тренерской деятельности?

— Нет. У меня уже нет жажды власти. И, к счастью, нет нужды унижаться. Это мой авторский афоризм.

— А раньше такое было?

— Не жажды власти, а работы. Я видел свою миссию. Я педагог, — сказал Бышовец в эфире «Матч Премьер».

На протяжении тренерской карьеры Анатолий Бышовец возглавлял сборные СССР, СНГ и России, на клубном уровне он работал с московскими «Динамо» и «Локомотивом», «Зенитом», а также рядом других команд.