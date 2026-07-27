Известны подробности о возможном переходе Луиса Энрике из «Зенита» в «Ботафого» — Globo

Бразильский «Ботафого» начал переговоры с «Зенитом» о трансфере нападающего Луиса Энрике, сообщает Globo.

Переговоры начались на прошлой неделе и обещают быть тяжёлыми из-за высоких запросов агентов игрока и того, что полузащитник бразильского клуба Данило не настроен на переезд в Россию. Ранее обсуждался вариант обмена Энрике на Данило. Сам Энрике при этом настроен на переход в бразильский клуб. Действующее трудовое соглашение Луиса Энрике с «Зенитом» рассчитано до декабря 2028 года.

Энрике играл за «Ботафого» с 2024 по 2025 год, после чего перешёл в российский клуб. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 24 млн.