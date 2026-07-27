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Арбитр Федотов высказался о судействе в первом матче «Факела» в РПЛ после возвращения

Арбитр Федотов высказался о судействе в первом матче «Факела» в РПЛ после возвращения
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между «Факелом» и махачкалинским «Динамо». Победу в этой встрече одержал махачкалинский клуб со счётом 2:1. Эта игра стала первой для «Факела» после возвращения в РПЛ. Встречу обслуживал Игорь Капленков.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Якимов – 22'     1:1 Журавлёв – 30'     1:2 Сандрачук – 79'    

«Хорошая работа Капленкова. Сложная игра, потому что Воронеж, полный стадион, болельщики гонят вперёд. Тренерский штаб пытался где-то подлезть. Но это рабочие моменты.

На 71-й минуте Капленков не показал жёлтую Пуси за грубую игру. Но в этом моменте ответственен первый ассистент Дмитрий Мосякин. Он должен был увидеть, что игроку попали по лицу, надо было наказывать. В итоге фол зафиксировал, но про жёлтую не подумал. Это чисто управленческий момент, на этом этапе игры надо наглядно показывать футболистам, что так нельзя», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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