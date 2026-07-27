Эксперт по турецкому футболу рассказал о потенциальном новичке ЦСКА Сантосе из «Гёзтепе»

Футбольный агент Малик Арутюнов охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА нападающего Жуана Сантоса из «Гёзтепе». Ранее сообщалось об интересе армейского клуба к футболисту.

«Жуан — хороший нападающий. В позапрошлом сезоне он был в тени Ромуло. А в конце того сезона у Жуана Сантоса была травма. Потом Ромуло продали в «РБ Лейпциг». Жуан в прошедшем сезоне играл ключевую роль и был основным нападающим «Гёзтепе». Два последних сезона эта команда играет хорошо. Владельцы клуба — норвежско-сербский консорциум. Они также являются владельцами «Саутгемптона». Благодаря хорошей работе главного тренера Стойлова клуб недорого покупает игроков, развивает их и потом продаёт за хорошие деньги.

Жуан Сантос — не чистый центральный нападающий. Он невысокого роста — 1,80 м. Играет и на флангах. Довольно крепкий футболист, хорошо бежит, с ударом. Смотря за какие деньги его хочет купить ЦСКА? Думаю, он должен заиграть в команде. Но есть Мариус Муандилмаджи из «Самсунспора», который сильнее Жуана Сантоса. Это типичный центрфорвард, который забил больше мячей, чем Сантос, — 23 гола в чемпионате Турции и Лиге конференций. И цена у него не такая большая», — сказал Арутюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 32 матчах прошлого клубного сезона Сантос забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.